Die Triathletinnen des Wheelsport Triathlon Teams 1. FC Kaiserslautern und die jungen Triathleten sind erfolgreich in die Saison gestartet. Die Jugendlichen erlebten dabei eine besondere Überraschung.

In Kinzigtal, Hessen, wurde am Sonntag die Saison für die in der Regionalliga Mitte startenden Frauen des Wheelsport Triathlon Team Kaiserslautern eröffnet. Nach einem neuen Modus mussten die Athletinnen zweimal direkt hintereinander je 400 Meter schwimmen, 10 Kilometer radfahren, und 2,5 Kilometer laufen. Am Ende wurden alle Einzelzeiten zum Gesamtergebnis addiert.

Schnellste der FCK-Frauen war Lena Doreen Simon. Sie benötigte für die zwei Runden 1:18:28 Stunden und wurde Vierte in der Altersklasse 25 F. Die weiteren Ergebnisse: Christine Westerhorstmann (1:21:54 Stunden, 4. AK 35F), Monika Frenger (1:28:44 Stunden , 5. AK 35F). Damit belegten die FCKlerinnen den sechsten Platz in der Gesamtwertung.

Leo Hack belegte beim Großen Preis der Sparkasse Südpfalz beim Straßenrennen der U15 nach 19 Kilometern den dritten Platz. Finn Stange, U13, als Achter und Leo Scheck, U13, als Elfter, komplettierten den erfolgreichen FCK-Saisonstart der Jugendlichen.

Zu einem besonderen Erlebnis wurde die Siegerehrung. Kein Geringerer als der aktuelle Tour-de-France Teilnehmer Pascal Ackermann, früher Schüler des Kaiserslauterer Heinrich-Heine-Gymnasiums, führte diese durch.