Bei den Bezirksmeisterschaften Nord-Westpfalz überzeugten die Leichtathletikvereine aus der Region Kaiserslautern mit zahlreichen starken Leistungen.

Neben vielen Podestplätzen standen vor allem persönliche Bestleistungen, ein breites Teilnehmerfeld und ein insgesamt hohes sportliches Niveau im Mittelpunkt des Wettkampftages. Besonders in den Wettbewerben der Altersklassen U14 und U12 waren sehr große Starterfelder mit zum Teil mehr als 20 Teilnehmern zu finden.

Besonders erfolgreich präsentierte sich der 1. FC Kaiserslautern. Mit mehr als 20 Bezirksmeistertiteln, 15 zweiten Plätzen und zehn dritten Rängen dominierte der Verein die Meisterschaften deutlich. Abteilungsleiter Andreas Schäfer zeigte sich entsprechend zufrieden mit dem Einstieg in die Saison. Gemeinsam mit seinem Team unterstützte er den Bezirk bei der Ausrichtung der Veranstaltung im Schulzentrum Süd und stellte unter anderem die Verpflegung der Teilnehmer und Zuschauer sicher. Auch sportlich gab es zahlreiche Höhepunkte: Magdalena Stollberg sicherte sich im Kugelstoßen der weiblichen U18 den Bezirksmeistertitel und stellte mit über 11 Metern dabei eine persönliche Bestleistung auf. Ebenfalls deutlich steigern konnte sich Felix Simgen, der im Speerwurf der M13 seine Bestweite um rund fünf Meter auf über 35 Meter verbesserte.

LG Otterbach-Otterberg mit vereinsinternem Duell

Von der LG Otterbach-Otterberg waren ebenfalls zahlreiche Athletinnen und Athleten am Start. Für ein vereinsinternes Duell sorgten Johanna Sommer und Charlotte Sommer im 800-Meter-Lauf der weiblichen U20. In einem engen Rennen setzte sich Johanna Sommer in 2:47 Minuten knapp durch. Erfolgreich war auch Florian Lippert, der im 100-Meter-Sprint Zweiter wurde und sowohl den Weit- als auch den Dreisprung der männlichen U18 für sich entschied.

Auch der TPSV Enkenbach war vertreten. Elias Mannweiler gewann den 800-Meter-Lauf der männlichen U18 in 2:15 Minuten. Sein Vereinskollege Jonas Kraus belegte im Weitsprung der U18 den zweiten Platz. Zudem zeigte Trainerin Alexandra Roth-Grüner eine starke Leistung: Sie gewann die 200 Meter der Frauen und wurde Zweite über 400 Meter. Vom SV Kottweiler-Schwanden war unter anderem Rhea Melissa Vivero am Start. Sie trat in mehreren Disziplinen an – Sprint, Kugelstoßen und 400 Meter – und belegte im Weitsprung den vierten Platz. Auch hier zeigte sich die Vielseitigkeit vieler Nachwuchsathletinnen, die mehrere Disziplinen parallel bestritten.

Auch der SV Schopp prominent vertreten

Der SV Schopp war ebenfalls mit mehreren Athleten vertreten. Yannick Mattler gewann die 800 Meter der M13 in 2:51,2 Minuten und bestätigte damit seine gute Form zu Saisonbeginn. Rosa Uryszek erreichte im Weitsprung der W13 mit 4,22 Metern den fünften Platz und sammelte wichtige Wettkampferfahrung.

Insgesamt war es ein gelungener Wettkampftag für die Leichtathletik in der Region Kaiserslautern. Neben den zahlreichen Erfolgen wurde deutlich, dass die Vereine sowohl in der Breite als auch in der Spitze gut aufgestellt sind. Viele junge Athletinnen und Athleten nutzten die Gelegenheit, sich unter Wettkampfbedingungen zu testen und erste Standortbestimmungen für die Freiluftsaison vorzunehmen. Entsprechend optimistisch fällt der Blick auf die kommenden Wettkämpfe aus.