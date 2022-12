Ein starker Auftritt ist den Hockeydamen der TSG Kaiserslautern in der letzten Oberligapartie des Jahres gelungen. Nach einem 0:2-Rückstand in der ersten Halbzeit drehten sie die Partie im zweiten Durchgang und erreichten beim favorisierten Tabellenzweiten ein 2:2-Unentschieden.

Die Buchenlocherinnen spielten so couragiert, dass sogar mehr als ein Unentschieden für sie möglich gewesen wäre. Das war umso bemerkenswerter, da sie zuvor im Spiel gegen den Dürkheimer HC arg enttäuscht hatten und mit 3:9 unter die Räder geraten waren. Diesmal hatte TSG-Trainer Kai Musiol aber allen Grund, sein Team zu loben. Besonders gut fand er, dass seine Mannschaft „trotz des Rückstands“ nicht aufgegeben habe. Dieses Dagegenhalten in schwieriger Lage hatten die Seinen in den beiden Verlustpartien vermissen lassen. In seinem Resümee stellte Musiol zufrieden fest, dass seine Schützlinge im Duell mit dem KHC gezeigt hätten, „dass sie in der Oberliga spielen können“. Die beiden Gegentreffer bezeichnete er als „unglücklich“.

Leonie Deho trifft zum 2:2

Das erste Tor der Buchenlocherinnen erzielte Luisa Vollmer Mitte des dritten Viertels. Aus dem Spiel heraus traf sie zum 1:2 und machte damit ihrer Mannschaft Mut. Das Engagement und der Kampfgeist der Lautererinnen wurde dann auch belohnt. Leonie Deho erzielte das 2:2. In der Folge erspielte sich das TSG-Team noch einige gute Torchancen und hätte die Partie für sich entscheiden können. Doch die Kreuznacher Torhüterin verhinderte mit starken Paraden einen weiteren Treffer der TSG.

Auf Tabellenplatz vier

Für die Buchenlocherinnen war es das erste Remis in der laufenden Saison. Nach vier Ligaspielen nehmen sie in der Hackordnung der fünf Oberligateams mit vier Punkten den vierten Platz ein. Von den beiden Topteams der Liga, der TG Frankenthal III und dem KHC trennen sie vier Zähler. Schlusslicht ist der noch punktlose TFC Ludwigshafen, gegen den die TSG ihren bisher einzigen Sieg landete. Die Rückrunde eröffnet das Musiol-Team am 21. Januar mit der Auswärtspartie bei der TG Frankenthal III.