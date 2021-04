Einen Unfall verursacht, danach das Autokennzeichen abgedeckt, anschließend die Geschädigte beleidigt und dann Unfallflucht begangen – eine 32-Jährige hat sich nach einer Bagatelle ziemlich daneben benommen.

Die Polizei wirft der 32-jährigen Autofahrerin vor, am Montag auf dem Parkplatz eines Supermarkts einen Unfall verursacht zu haben. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen schlug die 32-Jährige am Vormittag auf einem Parkplatz in der Königstraße eine Fahrzeugtür ihres Wagens gegen ein anderes, parkendes Auto. Dabei entstand Sachschaden. Nach Zeugenangaben verdeckte die Unfallverursacherin dann die Kennzeichenschilder ihres Wagens und fuhr weg, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Die 32-Jährige sei noch an der geschädigten Autofahrerin vorbeigefahren und habe sie dabei mehrmals beleidigt.

Doch die für den Unfall Verantwortliche konnte von der Polizei ermittelt werden. Sie blickt nun einem Strafverfahren entgegen.