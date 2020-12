Die Polizei meldet aus den vergangenen Tagen eine ganze Reihe an erfolglosen Einbrüchen im Stadtgebiet. Einbrecher haben am Wochenende eine Kellertür der IHK Pfalz aufgebrochen, im Raum dahinter standen lediglich Tische und zwei leere, außer Betrieb genommene Getränkeautomaten. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden an der Tür. Hinweise nimmt die Polizei unter 0631/369-2150 entgegen.

Den Speisesaal einer Seniorenresidenz in der Donnersbergstraße haben Diebe zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen heimgesucht – ebenfalls vergebens. Der Raum wird wegen der aktuellen Corona-Pandemie nicht genutzt, und die Einbrecher fanden offensichtlich nichts Brauchbares. Bei dem Einbruch verursachten sie allerdings Sachschaden. Die Täter stiegen durch ein Fenster ein und beschädigten einen Schrank. Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 0631/369-2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung setzen.

Ebenso beim nächsten Einbruch, bei dem es die Täter in der Nacht zum Dienstag auf den Getränkeautomaten des Albert-Schweitzer-Gymnasiums in der Martin-Luther-Straße abgesehen hatten. Die Diebe brachen ein Fenster der Cafeteria auf, um in die Schule einzusteigen. Sie machten sich an dem Automaten zu schaffen und nahmen die Geldkassette an sich – die war allerdings leer. Durch den Einbruch entstand Sachschaden.