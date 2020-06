Während der Fahndung nach dem Täter einer Sachbeschädigung fiel in der Nacht zum Montag in der Schneiderstraße der Polizei ein 29-Jähriger auf, weil er wegrannte, als er den Streifenwagen sah. Wie die Polizei mitteilte, entdeckten ihn wenig später Polizisten in der Karl-Marx-Straße im Eingangsbereich eines Hauses. Dort presste er sich eng an die Wand und stand regungslos da. Neben ihm auf dem Boden lag ein gelbes Überraschungsei. Die Beamten kontrollierten den 29-Jährigen und überprüften das Ei. Darin fanden die Polizisten einen Klumpen Haschisch. Das Ei mit dem Rauschgift wurde sichergestellt und wird nun auf Spuren untersucht. Der 29-Jährige wurde erkennungsdienstlich behandelt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. In Bezug auf die Sachbeschädigung gehen die Beamten aktuell davon aus, dass der 29-Jährige nichts mit den Farbschmierereien zu tun hat.