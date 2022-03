Einen zur Fahndung ausgeschriebenen Mann haben Polizeibeamte am Mittwochmittag in der Innenstadt gestellt und festgenommen. Gegen den 22-Jährigen lagen laut Polizeibericht mehrere Haftbefehle vor. Als Fahnder der Kriminalpolizei den Gesuchten kurz nach 13 Uhr in der Kanalstraße sichteten und festnehmen wollten, versuchte der Mann zu fliehen. Die Einsatzkräfte holten ihn ein und nahmen den Mann fest. Der 22-Jährige versuchte, sich durch Winden und Treten der Festnahme zu widersetzen. Er konnte jedoch überwältigt werden. Der 22-Jährige wurde zur Dienststelle und noch am selben Tag in die nächste Justizvollzugsanstalt gebracht, wo er nun eine Freiheitsstrafe verbüßt.