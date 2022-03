Die Kultur in Erfenbach festigen und nach vorne bringen: Dazu hatten sich am Mittwochabend erstmals zahlreiche Bürgerinnen und Bürger in der Kreuzsteinhalle eingefunden. Gefolgt waren sie einem Aufruf von Paul-Peter Götz, derzeit geschäftsführender Ortsvorsteher von Erfenbach, dem die Kultur seines Stadtteils am Herzen liegt.

Eine von Kulturberater Roderick Haas moderierte „Ideenwerkstatt Dorfkultur Erfenbach“ war es, die bei mehr als 50 Erfenbachern auf großes Interesse stieß. Gefragt waren an dem Abend Ideen mit denen Kultur, Kunst, Nachwuchsförderung, Vereinsstrukturen und Ehrenamt gefördert und in konkreten Projekten weiter entwickelt werden können.

Götz erinnerte daran, dass in Erfenbach in den vergangenen Jahren zahlreiche Projekte auf den Weg gebracht wurden. „Erfenbach hat Potenzial“, verwies er auf Museen, Künstlerhaus, Drei-Berge-Blick-Rundwanderweg, auf eine Bücherei und die Vielfalt von Musikern und Vereinen. Dem wolle man eine Struktur geben, das Markenzeichen festigen und ausbauen. „Es sollen aber auch neue Ideen, wie beispielsweise die Entwicklung zu einem ,Künstlerdorf’ als gemeinsames Projekt aufgegriffen werden“, hatte es Götz in seinem Einladungsschreiben an die 2800 Bürger von Erfenbach formuliert. Ziel der Auftaktveranstaltung sei es, Bürger anzuregen, Mitverantwortung für ihren unmittelbaren Lebensraum zu übernehmen und an der Gestaltung und Entwicklung im Sinne einer aktiven Bürgerkultur mitzuwirken.

Hohe Besucherzahl ist ein „tolles Zeichen“

Roderick Haas vom Verein „Kulturnetz Pfalz“, wertete die hohe Besucherzahl als „tolles Zeichen“ für eine Erneuerung der Dorfkultur. Zur Erhaltung der Lebensqualität in Erfenbach, die sich in einer lebendigen Dorfgemeinschaft zeige, setze er auf die gestaltende Kraft der Bürger des Stadtteils, auf eine „Bürgerkultur“. Ein Ideen-Workshop im sogenannten World-Café-Format, bei dem sich die Teilnehmer zum Kulturleben in Erfenbach und der Vision eines Künstlerdorfs austauschen konnten, erbrachte viele Anregungen, die in einer folgenden Veranstaltung aufgegriffen und wenn möglich, konkretisiert werden sollen.

„Mit Kultur fängt alles an“, machte Christoph Dammann, Leiter des Referats Kultur der Stadt Kaiserslautern, den Musikern des Kolpingblasorchesters Erfenbach, die die Veranstaltung musikalisch umrahmten, ein Kompliment. Er lobte die Gemeinschaft der Erfenbacher, die dem Stadtteil bereits jetzt eine tolle Lebensqualität beschere. Kulturelle Kreativität sei eine entscheidende Ressource für das 21. Jahrhundert.