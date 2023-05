Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Grundschule in Erfenbach kann 2021 auf 50 Jahre ihres Bestehens zurückblicken. Für Paul-Peter Götz, Fraktionsvorsitzender der FWG im Ortsbeirat Erfenbach, ist das Anlass, sich für eine Auffrischung des Schulgebäudes stark zu machen.

In der Sitzung des Ortsbeirates am Mittwochabend in der Kreuzsteinhalle regte er an, den schlechten Zustand des Gebäudes optisch aufzuwerten und den Schulhof umzugestalten. Als notwendige