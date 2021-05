In der Erfenbacher Grundschule herrscht Enge. Das ist schon lange so. Nach den Sommerferien aber könnte es richtig problematisch werden. Dann wird es elf Klassen geben. Die Schulsäle reichen nicht aus. Schulleiterin Ute Stemler drängt auf eine baldige Lösung.

Die Eltern sind unruhig, berichtet Schulleiterin Ute Stemler. Seit dem Schuljahr 2013 unterrichtet sie in Erfenbach. „Anfangs war das von den Räumlichkeiten her entspannt. Wir hatten acht Klassen, alles prima“. Aber seit es in Siegelbach ein Neubaugebiet gibt, werden es mehr und mehr Schüler, im kommenden Schuljahr 204 an der Zahl. Angemeldet für die erste Klasse sind 54 Kinder. Damit gibt es drei Eingangsklassen, eine mehr als bisher. Und damit fehlt ein Klassenraum.

Eine Klasse schon ausgelagert

Eigentlich fehlen sogar zwei Klassenräume. Denn seit zwei Jahren schon muss eine Klasse ins alte Rathaus, in den früheren Sängersaal, ausweichen. Ein Grund, weshalb der Ortsbeirat und Ortsvorsteher Reiner Kiefhaber schon damals für eine Containerlösung plädierten. „Das könnte alles längst erledigt sein“, sagte Kiefhaber bei einem Gespräch im Schulhof am Freitag. Aber das sei vom Stadtrat immer abgeschmettert worden.

Jetzt ist seit Monaten davon die Rede, dass doch Container kommen sollen, auf dem heutigen Lehrerparkplatz. 160.000 Euro sollen sie kosten. Ende 2019 schon war das im Schulträgerausschuss Thema. In der letzten Sitzung des provisorischen Stadtrates aber wurde eine Diskussion darüber vertagt. Stemler befürchtet jetzt, dass bis zu den Sommerferien die Zeit davonrennt. Schließlich müsse für den Aufbau der Container noch eine Garage versetzt werden. Und dann müssen die Container bis Mitte August auch noch bestellt, aufgebaut und eingerichtet werden. „Da muss ja auch eine Erschließung erfolgen, wir brauchen einen Wasser- und Stromanschluss.“

Aufschieben ist für sie keine Option. „Gerade in Zeiten von Corona ist es ausgeschlossen, mehr Kinder als vorgeschrieben in einem Saal zu unterrichten. Bei Grundschulen liegt die Klassenmesszahl bei 24 Jungen und Mädchen.

Keine Alternativlösung gefunden

Am Schulverwaltungsreferat liegt es nicht. Das hat seine Hausaufgaben gemacht. Das Referat Gebäudemanagement hat Alternativen geprüft – und keine im Ort gefunden. Auch die ehemalige Filiale der Stadtsparkasse kommt nicht infrage. Ein Umbau wäre zu teuer.

Ute Stemler hat mit einer Containerlösung kein Problem. Im Gegenteil. „Sie sind heute sehr komfortabel.“ Auch Kiefhaber wäre das recht. „Mit Sicherheit werden die auch anderswo benötigt, wenn Erfenbach sie nicht mehr braucht.“ Das allerdings kann dauern. Denn laut Schulentwicklungsplan soll es in Erfenbach in den nächsten Jahren sogar noch eine erste Klasse mehr geben, weshalb auch für zwei Klassen Ersatzfläche geschaffen werden soll.

Ute Stemler hätte lieber früher als später einen Klassensaal mehr. „Weil es immer mehr Kinder geworden sind, wurde schon vor vier Jahren der Computerraum zum Klassensaal umfunktioniert, Förderunterricht machen wir in der Bibliothek oder im Arztzimmer. Wir arbeiten seit Jahren am Limit.“

Seit dem Jahr 2013 werden in Erfenbach auch alle Kinder aus Siegelbach unterrichtet. Die ehemalige Außenstelle der Grundschule im Nachbarort war damals aufgegeben worden. Das Schulgebäude ist mittlerweile an die Freie Christliche Schule vermietet. Ein Zurück gibt es nicht, sagt der Ortsvorsteher.