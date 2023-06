Ein vor Jahren gemachtes Versprechen gelte es nun einzulösen, sagte Paul Peter Götz, als er im Stadtrat um Zustimmung für die Weiterführung des Bebauungsplanverfahrens „Kirchbergstraße, Erweiterung“ in Erfenbach warb. Doch in der Zwischenzeit habe sich einiges getan, hieß es im Rat.

2006 hatte eine private Eigentümergesellschaft in Erfenbach nördlich der Kirchbergstraße ein Wohngebiet errichtet. Das ist über die Straßen Maienweg und Kirchbergstraße zu erreichen, Letztere ist an machen Stellen sehr schmal. 2010 hat der Bauausschuss deswegen festgelegt, dass das Bebauungsplanverfahren „Kirchbergstraße, Erweiterung“ so lange ruhen soll, bis der Ausbau des Maienwegs abgeschlossen ist. Das sollte eine übermäßige Belastung der Anwohner durch den Verkehr vermeiden. Mittlerweile ist der Maienweg ausgebaut – und die Eigentümer der weiteren Grundstücke wünschen sich eine Weiterführung des Bebauungsplans. Dafür sprach sich FWG-Mann Paul Peter Götz aus, der Stadtratsmitglied und Ortsvorsteher in Erfenbach ist. Er erinnerte an das Versprechen an die Eigentümer, dass das Neubaugebiet nach dem Ausbau des Maienweges erweitert werden könne. Nachdem sich der Bauausschuss gegen eine Weiterführung ausgesprochen hatte und der Ortsbeirat Erfenbach für eine Fortführung stimmte, musste nun der Stadtrat entscheiden.

Tobias Wiesemann (Grüne) argumentierte: „Im Baugesetzbuch steht ganz klar Innen- vor Außenentwicklung.“ Zu lange schon würden sich Siedlungen ungehemmt in die Landschaft hinein ausdehnen. Mittlerweile sei Innenverdichtung das Gebot der Stunde und es gebe noch etliche Baulücken in Erfenbach. Walfried Weber (CDU) pflichtete Wiesemann bei: „Die Straßen sind dort auch zu schmal für den Lkw-Verkehr, wenn dort gebaut wird. Der muss dann ja auch durch die Jahnstraße.“ Mit Blick auf das Versprechen gegenüber den Eigentümern sagte Weber: „In 17 Jahren hat sich einiges geändert.“

Harald Brandstädter (SPD) setzte sich ein: „Wir sind der Meinung, Beschlüssen der Ortsbeiräte folgen zu müssen.“ Die Zuwegung sei ausgebaut, also sollte das Baugebiet ausgewiesen werden. Mit 25 Ja- und 18-Nein-Stimmen wurde beschlossen, dass das Baugebiet weitergeführt wird.