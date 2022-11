Mit Büchern lesend die Welt entdecken, sich die Zeit vertreiben, der Natur auf der Spur sein und Abenteuer erleben: Der Einladung der Stadtbücherei Erfenbach waren in den Sommerferien zahlreiche Kinder gefolgt. Sie haben Bücher ausgeliehen und ihre Leseeindrücke in Lesetagebüchern festgehalten. Für ihren Leseeifer und die von ihnen „kreativ und einzigartig“ gestalteten Lesetagebücher wurden sie jetzt mit Preisen belohnt. Sandra Faß vom Bücherei-Team freute sich über die rege Beteiligung des Sommerferienangebots „Die Leseratten sind wieder los“ und lud bereits zur nächsten Aktion ein. „Advent in der Bücherei“ ist die Reihe überschrieben, zu der die Dorfbücherei in der Ortsverwaltung in Erfenbach an vier Samstagen im Advent, 10 bis 12 Uhr, Kinder und Jugendliche einlädt.