[Update 10.50 Uhr]

Von der Unterbrechung der Trinkwasserversorgung betroffen sind laut SWK die Anwohner rund um das Teilstück Brunnenring bis Ampelanlage inklusive der Grundschule Erfenbach. „Wir gehen davon aus, dass das Trinkwasser am frühen Nachmittag wieder zur Verfügung stehen wird“, heißt es auf Anfrage, „die Vollsperrung kann allerdings erst aufgehoben werden, wenn auch alle Arbeiten zur Wiederherstellung der Straßendecke soweit abgeschlossen sind. Dies wird frühestens am Abend möglich sein.“

Die SWK-Verkehrsbetriebe prüften aktuell, wie der Linienverkehr umgeleitet werden kann, so dass die Haltestellen möglichst wieder angefahren werden können.

[Originalmeldung]

Im Kaiserslauterer Stadtteil Erfenbach musste am Donnerstag wegen eines Wasserrohrbruchs die Siegelbacher Straße teilweise gesperrt werden. Wie die Stadtwerke Kaiserslautern (SWK) mitteilten, ist der Bereich in Höhe Brunnenring bis zur Ampelanlage (Jahn- und Lettow-Vorbeck-Straße) betroffen. Die Reparatur habe bereits begonnen, allerdings können die Arbeiten bis in die Abendstunden dauern. Der Wasserrohrbruch hat auch Auswirkungen auf den Verlauf der Buslinie 108. Einer SWK-Sprecherin zufolge fährt die Linie für die Dauer der Sperrung ausschließlich über die Erzhütter- und Jahnstraße. Endstation ist die Haltestelle Stauchwiesen. Die Haltestellen Denkmal, Rathaus, Abzweig Stockborn, Lampertsmühle sowie Otterbach Bahnhof werden nicht angefahren. entfallen für die Dauer der Sperrung.