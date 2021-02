Im Erfenbacher Bachbahnmuseum gibt es vielerlei Spezialitäten, mit denen die Einrichtung Werbung betreibt: Bachbahnbier, Bachbahnhonig, Bachbahnmarmelade und Kesselwasser, ein hochprozentiger Tropfen. Nun kommt eine weitere Leckerei dazu: Bachbahnnudeln. Mit denen hat es eine besondere Bewandtnis.

Die Nudeln haben einen engen Bezug zu dem Bachbahnbier, das Braumeister Andreas Schlichting im Museum braut. Denn wenn der den Gerstensaft zubereitet, bleibt ein eiweißreiches Konzentrat übrig: die Treber, so heißen die Spelzen des Braumalzes. Für die müsse es doch eine Verwendung geben, dachte sich Paul-Peter Götz, Hausherr des Eisenbahnmuseums. Und kam auf die Idee: „Warum sollen wir daraus nicht Nudeln machen?“

Erhältlich in Geschäften entlang der Bachbahntrasse

Gesagt, getan. Kontakt zu einem Nudelmacher war schnell geknüpft. Uli Beisiegel betreibt in Otterbach die Nudelmanufaktur Doppelbäcker. Er nimmt sich der Treber an, vermengt sie mit Hartweizengries – aber ohne Beigabe von Ei –, und so entstehen die Bachbahnnudeln, die im Erfenbacher Museum verpackt und etikettiert werden. Erhältlich sollen sie in der Bäckerei im Ort und in Geschäften entlang der historischen Bachbahntrasse sein, sagt Götz.

Die Herstellung aus einem Nebenprodukt des Bachbahnbieres ist nicht der einzige Bezug zum Erfenbacher Eisenbahnmuseum. Auch die Optik spielt mit. Die Nudeln haben dank der Treber einen gräulichen Ton, was man mit Dampflok, Rauch, Ruß und Kohle assoziiert. Hinzu kommt die Form, sie erinnert – mit etwas Fantasie – an Schienen. Aber das reicht Götz noch nicht. Er möchte die Nudeln in die Form einer Dampflok pressen lassen. Für Beisiegel kein Problem, er hat mit so was Erfahrung; gibt es bei ihm doch auch Pasta mit der Silhouette der Otterberger Abteikirche. Einzig nötig dafür ist eine Presse, die nicht ganz billig ist. Hier sind Götz und Beisiegel dabei, eine erschwingliche Lösung zu finden.

Der Verkaufspreis ist noch nicht kalkuliert

Und wie schmecken die Nudeln? „Würzig, rauchig“, sagt Götz. Er verlässt sich aber nicht nur auf seinen Geschmack, vielmehr hat er Kostproben an 29 Testesser überreicht. Die Rückmeldung könne sich sehen lassen: Nur zwei Probanden hatten etwas auszusetzen, ihnen waren die Nudeln zu bitter. Die große Mehrheit der Gourmets fand sie lecker, ihnen schmeckte das Gericht zu Fleisch, verschiedenen Saucen oder auch „Beereschnitze“, sprich Birnen.

Und was kosten die Bachbahnnudeln? Der Preis sei noch nicht kalkuliert, erklärt Götz, nimmt aber eines vorweg: „Zu Preisen wie beim Discounter wird es sie nicht geben.“ Die Nudeln seien eine Besonderheit, eigneten sich auch gut zum Verschenken. Ähnlich wie der Bachbahnhonig, die Bachbahnmarmelade oder sonstige Spezialitäten, die das Eisenbahnmuseum noch auf den Tisch bringen wird.