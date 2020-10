Bei dem Herbstkonzert der protestantischen Kirchengemeinde Erfenbach in dieser Saison stellt sich Torsten Laux am Sonntag, 25. Oktober, 17 Uhr, als Pianist vor.

Der Professor an der Musikhochschule in Düsseldorf spielt und erklärt Klaviermusik von Bach, Beethoven, Weber und Schubert. Das Beethoven-Jubiläumsjahr spielt eine besondere Rolle, denn der weltberühmte Komponist hätte am 17. Dezember seinen 250. Geburtstag gefeiert.

Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Am Sitzplatz darf der Mundschutz abgelegt werden.