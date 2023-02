Hochwasser-Ereignisse wie im Ahrtal wird es immer wieder geben. Jetzt ist die Zeit, sich vorzubereiten!

Die Arbeit von Wissenschaftlern wie Robert Jüpner und seinem Team ist extrem wichtig. Das Wissen darüber, wie im Katastrophenfall – hier bei Hochwasser – gehandelt werden muss, ist für Rettungskräfte und Verwaltungen absolut notwendig. Denn sobald der Ernstfall da ist, bleibt keine Zeit mehr, sich einen Ablauf zu überlegen oder Ansprechpartner zu suchen. Es gilt, sich die Erfahrungen anderer zunutze zu machen und vor der Katastrophen zu überlegen, wo die Schwachpunkte in der eigenen Struktur sind und was sich daran verbessern lässt. Da die möglichen Katastrophenlagen sehr vielfältig sind, ist es ein Gewinn, wenn es ganz gezielte Lehrgänge zu unterschiedlichen Ereignissen gibt. So können die Zuständigen, beispielsweise Katastrophenschützer, sich viel Wissen und Erfahrung in kurzer Zeit aneignen.