Im März oder April sollten das St. Martin und Simpel wieder öffnen. Doch daraus wird nichts, sagt der neue Betreiber Mehmet Dalgali. Die Gäste müssen noch etwas Geduld haben.

Auf gut drei bis vier Monate hatte Gastronom Dalgali Ende November die Zeit bis zur Wiedereröffnung der Gaststätte St. Martin und der Kneipe Simpel geschätzt. Er hatte den Zuschlag für die beiden Lokale bekommen, nachdem die Algaka Gaststättenbetriebs-GmbH mit Geschäftsführer Reinhold Mäder insolvent gegangen war. Paul Wieschemann, Insolvenzverwalter, und die Eigentümer der Immobilie, die Erbengemeinschaft Goebel, hatten einen neuen Betreiber gesucht – und Dalgali für den Geeignetsten unter den insgesamt fünf Bewerbern befunden.

Denn nicht nur Dalgalis Konzept überzeugte, er hat auch langjährige Erfahrung in der Gastro-Branche, vor allem der Lauterer: Er betreibt den Pflaumen-Baum, jetzt Puls, den Luther Musik-Club, und mit seiner Frau zusammen den Irish Pup The Harp und das Schiller Café Wein. Mit dem St. Martin kehrt er laut eigener Aussage wieder zur klassischen Gastronomie zurück.

Von pfälzischer Küche bis Kaiserschmarrn

Dalgali will im St. Martin weiterhin regionale Küche anbieten, so wie Wieschemann und die Goebels es sich gewünscht hatten. Eine „super Köchin, die genau zum St. Martin passt“, hat er bereits gefunden, schwärmt der gelernte Hotelier – zum Beispiel von deren Kaiserschmarrn. Mit einem Mittagstisch für die Lauterer, Kuchen am Nachmittag und pfälzischer Küche inklusive Vegetarischem auch für Touristen will er ein breites Publikum ansprechen. Vor allem die Außengastronomie auf dem Martinsplatz bietet dazu die passende Atmosphäre.

Während der Januar und Februar für die Gastronomie „ohnehin Saure-Gurken-Zeit“ mit den geringsten Umsätzen im Jahresverlauf seien, wie Wieschemann sagte, entgeht dem Gastronomen nun jedoch der Start in die Außensaison: Denn der Plan, „pünktlich mit den wärmeren Temperaturen offen zu haben“, geht nicht auf. Bei der begonnenen Renovierung im gesamtem Gebäude wurde sichtbar, dass mehr Arbeiten nötig seien als vorhergesehen, sagt Dalgali. „Auf Baustellen gibt es immer Überraschungen, und besonders bei einem alten Gebäude.“ Da dem Vermieter sehr viel an dem historischen Haus liege, wie auch ihm selbst, „wollen wir die Arbeiten gründlich machen. Wenn schon, dann richtig“, lautet die Devise.

Wiedereröffnung voraussichtlich erst im Mai oder Juni

Deshalb werden sich die Renovierungsarbeiten voraussichtlich so in die Länge ziehen, dass die Wiedereröffnung „erst im Mai oder Juni“ sein wird, statt wie geplant Ende März oder Anfang April. „Wir sind aber guter Dinge. Wir wollen, dass es voran geht“, ist er optimistisch. Und fügt an: „Wir sind froh, dass wir Handwerker gefunden haben.“

Eine „hoffentlich niedrige sechsstellige Summe“ hat Dalgali für die Renovierung veranschlagt. In der Küche, den Kühlräumen, der Technik, der Theke seien Erneuerungen nötig. Die Vorgänger-Pächter hatten zum 1. September Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt und die Lokale bis Ende November noch weiter betrieben. Seitdem sind sie geschlossen.