Das Equal-Pay-Day-Bündnis in Kaiserslautern fordert auch 2022: „Die Entgeltlücke zwischen Frauen und Männern muss endlich geschlossen werden!“

Der Equal Pay Day symbolisiert den Tag im Jahr, bis zu dem weibliche Beschäftigte umsonst arbeiten müssen, während die Männer ab dem 1. Januar bezahlt werden. Dieser Tag fällt dieses Jahr auf den 7. März. Dies bedeute eine Entgeltlücke von 18 Prozent, teilt das Bündnis mit. Frauen verdienten immer noch durchschnittlich ein Fünftel weniger als Männer. Damit belege Deutschland im Ländervergleich den traurigen 14. Platz.

„Frauen häufiger in Teilzeit beschäftigt“

„Die Gründe scheinen in Stein gemeißelt zu sein: Das Entgelt für Berufe mit einem hohen Frauenanteil fällt deutlich geringer aus als in traditionellen Männerbereichen, Frauen im gleichen Beruf mit der gleichen Qualifikation und Erfahrung verdienen deutlich weniger als die Männer, sind seltener in Führungspositionen und sind mehr als viermal häufiger in Teilzeitarbeitsverhältnissen beschäftigt, weil sie weiterhin hauptsächlich die Care- und Familienarbeit übernehmen – unentgeltlich!“, nennt das Bündnis die Gründe. Die schwerwiegenden Folgen seien finanzielle Abhängigkeit und Altersarmut. Wenn die Gesellschaft so weitermache, müssten die Frauen noch 101 Jahre – bis 2104 – auf eine geschlechtergerechte Bezahlung warten. Sowohl in der Politik, in Unternehmen als auch in der Gesamtgesellschaft müsse ein Umdenken stattfinden.