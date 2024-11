Schüler des Albert-Schweitzer-Gymnasiums in der Martin-Luther-Straße sind wegen einer möglichen Gefährdungslage am Donnerstagvormittag, 7. November, früher nach Hause geschickt worden. Wie die Polizei mitteilte, ging ein entsprechender Hinweis bei der Schule ein. Die Lehrerschaft entschied sich, den Unterricht aus Sicherheitsgründen frühzeitig zu beenden. Nachdem die Beamten das Gebäude samt Umfeld überprüft hatten, gaben sie Entwarnung: Zu einer tatsächlichen Gefährdung von Personen sei es nicht gekommen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.