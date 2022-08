Die Aufregung war groß, als die Vorsitzende der Paddlergilde sich Anfang August an ihre Mitglieder wandte mit dem Hinweis, möglicherweise könnten vor Jahren in den See einbetonierte Eisenstangen bei dem aktuellen Niedrigwasser im Woog zur Gefahr werden. Am Montag gab die Vorsitzende Christine Richter Entwarnung.

Was war passiert? Richter erläuterte gestern, vor zwei Wochen etwa habe eine Frau berichtet, sie habe sich beim Schwimmen im See das Bein aufgeschürft. Daraufhin tauchten alte Skizzen bei der Paddlergilde auf, wonach vor vielen Jahren im See Befestigungen installiert wurden, um Bojen anzubringen. Jemand behauptete, die lägen jetzt nur noch 40 Zentimeter unter der Wasseroberfläche. Was also tun? Richter verschickte eine Mail an ihre Mitglieder, in der sie auf die mögliche Gefahr hinwies. Sie hat als Vorsitzende eines Vereins mit knapp 400 Mitgliedern auch Verantwortung.

Mit Helfern den Seegrund abgesucht

Und sie wurde zudem mit Helfern aktiv. „Wir hatten einige Außeneinsätze, bei denen eine gespannte Schnur unter dem Boot wie ein Schleppnetz über den Seegrund gezogen wurde. Wir haben alles abgegrast. Insgesamt wurde eine Fläche von 6000 Quadratmeter in Nord-Süd-Richtung abgesucht. Ohne Ergebnis.“ Daher geht sie nicht mehr davon aus, dass sich Eisenstangen unter Wasser befinden, die für Sportler und Schwimmer gefährlich werden könnten. Keine einzige Eisenstange, die über den Seeboden hinausragt, wurde gefunden. Was im Wasser schwimme, sei an manchen Stellen Totholz, das nach oben stehe. Auch ein Eichenholzruder mit Eisenteilen sei bei den Suchaktionen gefunden worden. Zudem jede Menge Müll, Plastikflaschen, Bierdosen, Netze, Pfand-Glasflaschen, Angelschnüre.

Alles, was nach Richters derzeitigen Erkenntnissen vor vielen Jahren im Seegrund verankert wurde, seien Ketten, an denen Bojen befestigt wurden. Die auf alten Plänen eingezeichneten Befestigungspunkte seien lokalisiert. „Ich wollte absolut keine Panik verbreiten“, sagte Richter, die als Vorsitzende seit einem Jahr im Amt ist, am Montag. Es habe sich um eine Vorsichtsmaßnahme gehandelt. Mittlerweile sei sie ziemlich sicher, dass es die Eisenstangen im See nicht gibt. Für den Fall, dass doch noch jemand eine Gefahrenstelle im See ausmache, bitte sie um eine umgehende Mitteilung.