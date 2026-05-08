Insgesamt 20 Büros arbeiten aktuell an Entwürfen für ein neues Quartier auf dem Betzenberg. Im August soll ein Preisgericht die Wettbewerbssieger küren.

14 Hektar groß ist die Fläche im Umfeld des Fritz-Walter-Stadions, auf der ein neues Stadtquartier entstehen soll. Die Entwicklung dieser Fläche ist nicht einfach, schließlich müssen Wohnen und Gewerbe mit der Stadionnutzung und den knapp 50.000 Zuschauern in Einklang gebracht werden, die bei Heimspielen des 1. FC Kaiserslautern auf den Betzenberg kommen. Daher hat sich die Stadt dazu entschieden, einen städtebaulichen Realisierungswettbewerb auszuloben, den das Büro Hille Tesch Architekten+Stadtplaner aus Ingelheim gemeinsam mit dem Referat Stadtentwicklung betreut. Nach einem Treffen des Preisgerichts im Januar wurde der Wettbewerb Anfang Februar ausgeschrieben. Mitte März wurden dann aus den eingegangenen Bewerbungen insgesamt 20 Planungsbüros aus dem gesamten Bundesgebiet sowie sechs Nachrücker ausgewählt, teilt die Stadtverwaltung mit. Mitte April fand ein Kolloquium im Fritz-Walter-Stadion statt, das ein fester Bestandteil des Wettbewerbsverfahrens ist. Es dient der gemeinsamen Information, Einordnung der Aufgabenstellung sowie der Klärung von Rückfragen zur Wettbewerbsaufgabe. Es bildet damit eine wichtige Grundlage für die weitere Bearbeitung der Entwürfe. Die 20 Büros müssen nun bis 23. Juni ihre Wettbewerbsentwürfe erarbeiten. Am 18. und 19. August wird das Preisgericht die Arbeiten beurteilen. Eine öffentliche Ausstellung erfolgt im Anschluss.