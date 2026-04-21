Ganz ohne Zeitdruck laufen: Der Moschellauf bietet Sportbegeisterten genau diese Möglichkeit – für einen guten Zweck noch obendrein.

Es bedarf zum Laufen nicht immer eine Zeitmessung, und eine solche Veranstaltung mit sportlichem Aspekt und einer sozialen Ader findet Anklang. Das zeigt seit Jahren der Moschellauf vom SV Heiligenmoschel, an dem 248 Personen teilnahmen. „Damit haben wir einen neuen Teilnehmerrekord“, resümierte das Organisationsteam. Das wird auch für den Spendenbetrag gelten, der diesmal deutlich über 2500 Euro liegen wird.

Alle Altersgruppen waren beim Moschellauf vertreten und genossen dabei die herrliche Frühlingsnatur. Am frühen Morgen gab es noch Gewitter und Regen, was aber der Veranstaltung zum Glück keinen Abbruch tat. „Die Luft und die Temperatur sind zum Laufen angenehm“, bemerkte ein Wanderer, der sich auf die Langstrecke begab. Angeboten waren Strecken über sechs, zwölf und 18 Kilometer.

Walker, Nordic-Walker, Jogger und Wanderer

Walker, Nordic-Walker, Jogger und Wanderer machten sich um 10 Uhr am Sportplatz auf den Weg, um über die Mittagszeit bis zum Nachmittag vereinzelt wieder in Heiligenmoschel einzutrudeln. Der älteste Teilnehmer war über 80 Jahre alt und wollte sein tatsächliches Alter nicht verraten. Er laufe gerne, und der Moschellauf sei die richtige Herausforderung für ihn. Dass Hunde mitgeführt werden, ist eine Selbstverständlichkeit. Bewundert wurde immer wieder das Pony, das von einem jungen Hirten geführt wurde.

Beliebt ist der Moschellauf, was sich an der Herkunft der Teilnehmerinnen und Teilnehmer erkennen lässt. Etliche Saarländer waren auch diesmal am Start und genossen die blühenden Felder. Dank vieler Sponsoren und Spenden kann wieder eine beachtliche Summe an das Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern für die Kinder- und Jugendpflege übergeben werden. Nächstes Jahr wird es dann den 20. Moschellauf geben, versprachen die Organisatoren.