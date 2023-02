In der Stichwahl um die Nachfolge von Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD) treten am Sonntag, 26. Februar, Bürgermeisterin Beate Kimmel (SPD) und Beigeordnete Anja Pfeiffer (CDU) gegeneinander an. Damit ist klar: Je nach Ausgang der Wahl ist in der Stadt der Posten der Bürgermeisterin oder der Beigeordneten neu zu vergeben. Wie die Pressestelle auf Nachfrage mitteilte, ist die Stelle laut Gemeindeordnung frühestens neun Monate vor und spätesten drei Monate nach ihrem Freiwerden neu zu besetzen. Stadtsprecher Matthias Thomas informiert, dass seitens der Verwaltung geplant ist, dem Stadtrat wegen der Ausschreibung der frei werdenden Stelle – entweder die der Bürgermeisterin oder die der Sozialdezernentin – in der nächsten Sitzung vom 13. März eine Beschlussvorlage zu unterbreiten. „Die Wahl könnte dann bereits in einer Ratssitzung am 24. April erfolgen“, heißt es.

Noch keine Bewerbung für die Stelle des Baudezernenten

Bereits am 20. März soll der Stadtrat in geheimer Wahl über die Nachfolge von Baudezernent Peter Kiefer (FWG) entscheiden. Kiefers Geschäftsbereich sind die Zentrale Vergabestelle, die Referate Umweltschutz, Feuerwehr und Katastrophenschutz, Bauordnung, Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen zugeordnet. Bislang liegen laut Pressestelle der Stadt noch keine Bewerbungen für die Stelle vor. Die Bewerbungsfrist endet am 28. Februar.