Die Polizei hat wegen eines entlaufenen Pferdes am Sonntag kurzzeitig die Autobahnzufahrt Kaiserslautern-Centrum in Richtung Saarbrücken gesperrt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, rief die Halterin des Tiers gegen 11 Uhr bei der Polizei an. Sie schilderte, dass sich das Pferd losgerissen habe und über die Mainzer Straße stadtauswärts in Richtung Autobahn laufe. Sofort rückte eine Polizeistreife aus und sperrte die Autobahnzufahrt. Das Tier machte vor den Einsatzkräften kehrt und lief seiner Besitzerin entgegen. Die Frau fing ihr Pferd wieder ein.