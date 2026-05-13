Eine acht Monate alte Katze hat die Polizei am Dienstagabend in Kaiserslautern gerettet. Das Tierchen war einer 24-Jährigen am späten Abend entlaufen. Nach Angaben der Polizei sah die Frau noch, wie das neugierige Kätzchen auf ein leerstehendes Grundstück lief, konnte ihm aber nicht folgen. Sie informierte die Polizei.

Die Beamten kletterten beherzt über eine Mauer, fanden die junge Katze und fingen sie ein. Sie übergaben das Tier der erleichterten Besitzerin.