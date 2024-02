Nach einer Entführung in Osnabrück vor rund eineinhalb Wochen wurden in Kaiserslautern nun zwei Männer festgenommen. Die Ermittlungen nach weiteren Tätern und zu den Hintergründen dauern an.

Am Freitag, 9. Februar, beobachteten Zeugen gegen 9.10 Uhr in Osnabrück, wie mehrere Männer einen 26-Jährigen gewaltsam in einen Bulli zogen und mit ihm in unbekannte Richtung flüchteten, teilen Polizei und Staatsanwaltschaft Osnabrück mit.

Das Opfer befreite sich und informierte die Polizei. Der Fluchtwagen konnte später im Bereich des Klärwerks im knapp zehn Kilometer entfernten Lotte festgestellt werden. Die Täter waren seither auf der Flucht.

Die Polizei hatte nach der Tat über das LKA ein Hinweisportal im Internet einrichten lassen, um Zeugen die Möglichkeit zu geben, Bilder und Daten anonym den Ermittlungen zur Verfügung zu stellen. Ein Video, in dem der gesamte Tatablauf dokumentiert wurde, ist bereits bei den zuständigen Ermittlern eingegangen.

Zur vollständigen Aufklärung der Tat wurde eine Ermittlungsgruppe mit dem Namen „Vito“ ins Leben gerufen. „Nach akribischer Ermittlungsarbeit kann nun ein Fahndungserfolg vermeldet werden“, informieren die Behörden in Osnabrück weiter. Die Spuren führten in die Pfalz, die Beamten konnten zwei Täter „aus dem Bereich Kaiserslautern identifizieren und erfolgreich festnehmen“, sagt Jannis Gervelmeyer, Sprecher der Polizeiinspektion Osnabrück, auf Nachfrage. Die Männer befinden sich derzeit in Untersuchungshaft. Zudem gab es umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen in Kaiserslautern. Nach weiteren Tätern werde gefahndet, bestätigt Gervelmeyer. Zum Grund der Entführung und weiteren Details könne er nichts verraten, sie seien Gegenstand der Ermittlungen.

Durch die überstürzte Flucht aus dem Tatfahrzeug konnten laut Polizei zwei Fahrzeuge sowie umfangreiches Spurenmaterial sichergestellt werden. Die Auswertung der Spuren dauert an. „Insgesamt kann schon jetzt mit aussagekräftigen Ergebnissen gerechnet werden.“ Die Ermittlungsgruppe „Vito“ arbeite weiterhin mit Hochdruck an der lückenlosen Aufklärung des Falles.

Über das Hinweisportal des LKA können weiter Hinweise abgegeben werden, die Ermittler erhoffen sich darüber weiteres Beweismaterial.