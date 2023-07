Auf dem Gelterswoog sind am Sonntag, 16. Juli, wieder Tausende von gelben Quietscheentchen unterwegs: Um 15 Uhr startet die neunte Auflage des Lautrer Entenrennens.

Das Rahmenprogramm beginnt am Sonntag allerdings schon wesentlich früher, bereits um 10 Uhr. Der Eintritt zum Strandbad ist an diesem Tag frei. Bis 14 Uhr können an dem Tag Startnummern gekauft werden (3,50 Euro). Die Enten sind durchnummeriert. Es gibt allerdings auch ab sofort Startnummern im Vorverkauf an den unten genannten Vorverkaufsstellen.

Das Entenrennen startet um 15 Uhr, die Siegerehrung ist für 16 Uhr vorgesehen. Zu gewinnen gibt es unter anderem Einkaufsgutscheine und Ausflüge. Der Erlös kommt einem guten Zweck zu gute.

Vorverkauf und Preise

Globus Kaiserslautern, Strandbad Gelterswoog, Tourist Information, Planet Bowling und Möbel Martin

ab 18, Juli sind die Gewinner auch im Internet nachzulesen unter www.globus-kaiserslautern.de oder unter www.drk-kl.de. Die Gewinne könne auch im Globus abgeholt werden.