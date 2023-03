Das achtköpfige Ensemble der Deutschen Radiophilharmonie Saarbrücken Kaiserslautern (DRP) spielt am Sonntag, 26. März, 11 Uhr, im SWR Studio Kaiserslautern Bläseroktette von Franz Lachner – Oktett B-Dur op. 156 – und Carl Reinecke – Oktett B-Dur op. 216. Dazwischen erklingen Bagatellen, kurze Instrumentalstücke nicht zu ernsten Charakters, von György Ligeti. Dabei sind Britta Jacobs (Flöte), Veit Stolzenberger (Oboe), Rainer Müller-van Recum und Stefan Zimmer (Klarinette), Benoit Gausse und Margreth Luise Nußdorfer (Horn), Zeynep Ayaydinli und Lena Nagai (Fagott) von der DRP. Es moderiert Gabi Szarvas. Karten gibt es im SWR Studio Kaiserslautern, Telefon 0631 3622839551 oder per E-Mail an cordula.von_keitz@swr.de und an der Tageskasse.