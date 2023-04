Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Besser geht’s nicht: Ein Gedenkkonzert zu Ehren der argentinischen Folklore-Sängerin Mercedes Sosa, das am Sonntag in der evangelischen Stadtkirche Landstuhl stattfand, erscheint als Idealfall in programmatischer Konzeption, Organisation und künstlerischer Realisation.

Für diesen wunderbaren Qualitäts-Dreiklang stand das Ensemble „Klazzixx“ ein, das im Künstlerehepaar Isabella (Querflöte) und Roland Weimer (Percussion) aus Ramstein seinen