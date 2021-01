Die Reihe der Livestreams aus der Fruchthalle wird am Mittwoch, 27. Januar, 17 Uhr, fortgesetzt. Diesmal tritt eine noch recht neue Formation der regionalen Szene an: die Band Icarus.

Icarus heißt das Ensemble des Tastenmanns Dieter Schmidt. Er hat sich dazu zwei interessante Mitstreiter eingeladen: Mit von der Partie sind die Cellistin Tatjana Wassiljewa und der Gitarrist Thomas Seibel. Letzterer ist ein „alter Bekannter“ des Weilerbacher Pianisten, beider (musikalische) Verbindung stammt bereits aus den 1970er Jahren. Tatjana Wassiljewa absolvierte ein klassisches Cellostudium in St. Petersburg. Schmidt selbst ist in der Region seit Jahrzehnten mit verschiedenen Formationen unterwegs, etwa dem Modern Swing Quartet oder der Gruppe Four. Mit Icarus hatte er sich dem Publikum unter anderem im vergangenen September in der Mackenbacher evangelischen Kirche vorgestellt.

Vorgenommen hat sich das Trio für den Livestreamauftritt in der Fruchthalle ein Programm mit Jazzstandards von Duke Ellington bis Chick Corea, verrät Schmidt. Der ungewöhnlichen Besetzung seiner Truppe gemäß sollen ihre Interpretationen in „entsprechend ungewöhnlichem, kammermusikalischem Sound erklingen.

Infos

Die Liveübertragungen aus der Fruchthalle sind im Internet über die „Herzlich-digital“-Seiten auf Youtube und Facebook abrufbar. Die Gage wird durch Spenden der Zuschauer aufgerundet (Stadt Kaiserslautern, Iban DE69 5405 0110 0000 1146 60, Verwendungszweck „Kulturlivestream“).