Fast ein Jahr lang war Enno Werle nicht mehr als Cutman im Einsatz. Das Coronavirus hat auch das Profiboxen hart getroffen und kaum Kampfveranstaltungen zugelassen. Am Samstag ist Werle aber wieder gefragt. In Magdeburg wird er in der Ecke des Schwergewichtlers Agit Kabayel stehen, der auf den US-Amerikaner Kevin Johnson trifft und um den WBA-Continental-Titel boxt.

Für den Kaiserslauterer ist es am Samstag bereits das neunte Mal, dass er sich in den Ringpausen um Agit Kabayel kümmern und bei Verletzungen, Schwellungen und Nasenbluten seine Künste als Cutman zeigen wird. Seit sechs Jahren gehört Werle zum Team des aus Bochum stammenden Preisboxers. Sicherlich wären es schon einige Kämpfe mehr, wenn es nicht zu dieser Pandemie gekommen wäre.

„Die Boxer haben Ringrost angesetzt“, sagt der 71 Jahre alte Enno Werle, der zu den Meistern seines Fachs gehört. Im vergangenen Sommer hatte er seinen bisher letzten Einsatz als Cutman. Da boxte Kabayel gegen den von Frank Kiy betreuten Griechen Evgenios Lazaridis und gewann klar nach Punkten. Der Kampf fand damals als Freiluftveranstaltung vor Zuschauern auf der Seebühne im Magdeburger Elbauenpark statt und zog das Interesse der Boxwelt auf sich. Danach sollte ein WM-Kampf zwischen Tyson Fury und Kabayel steigen, den aber Corona zunichte machte. Nicht nur für den Boxer Kabayel, auch für Werle als Cutman wäre das natürlich ein Höhepunkt gewesen.

„Klarer Favorit“

Wie schon gegen Lazaridis geht es auch am Samstag für Kabayel auf der Seebühne im Elbauenpark gegen den Routinier Johnson darum, sich mit einem überzeugenden Sieg für Titelkämpfe mit großer Börse ins Gespräch zu bringen. Enno Werle sieht seinen Schützling, der mit 20 Siegen, davon 13 durch K. o., eine makellose Bilanz nach 20 Kämpfen aufweist, gegen Johnson als „klaren Favoriten“. Aber der für „Sport Events Steinforth“ (SES) boxende Kabayel bekommt einen Gegner vor die Fäuste, der schon mit Boxgrößen wie Vitali Klitschko, Tyson Fury und Anthony Joshua im Ring stand und im vergangenen August den Ex-Weltmeister Yoan Pablo Hernandez k. o. schlug. Auf den Cutman Enno Werle könnte in diesem auf zwölf Runden angesetzten Kampf also einige Arbeit zukommen. Der Kampfabend wird im Fernsehen übertragen (Samstag, 22.35 Uhr, MDR).