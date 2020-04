Weil ein Autofahrer wegen eines im Gegenverkehr überholenden Wagens ausweichen musste, kam es am Freitagnachmittag auf der B 48 zwischen Winnweiler und Enkenbach-Alsenborn zum Unfall. Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, fuhr dem 20-Jährigen etwa in Höhe der Einmündung Neuhemsbach gegen 15 Uhr ein Opel entgegen. Das Auto überholte in Fahrtrichtung Winnweiler einen Lastwagen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der 20-Jährige. Dabei geriet er mit seinem Wagen ins Bankett und sein Auto kollidierte mit einem Verkehrsleitpfosten. Der unbekannte Opel-Fahrer fuhr ohne anzuhalten weiter. Die Polizei ermittelt wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht. Zeugen, insbesondere der Lastwagenfahrer sowie der Fahrer eines Mercedes A-Klasse, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei, Telefon 0631/369-2150, in Verbindung zu setzen.