Wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt die Polizei und bittet um Zeugenhinweise: Während der Löscharbeiten eines brennenden Baumes in der Rosenhofstraße in Enkenbach-Alsenborn am Samstag gegen 18.30 Uhr, hatten Feuerwehr und Polizei im Baum, in etwa zwei Meter Höhe, ein hölzernes Schaukelpferd bemerkt. Bislang unbekannte Täter dürften das hölzerne Spielzeug angezündet und so den Brand verursacht haben, vermutet die Polizei. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631/369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.