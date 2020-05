Weil er bei einem Unfall von seinem eigenen Auto erfasst worden ist, wurde ein Pkw-Fahrer laut Polizei am Mittwoch auf der Landstraße zwischen Kaiserslautern und Enkenbach-Alsenborn schwer verletzt. Der 60-jährige Mann stand auf einem Parkplatz neben seinem Wagen, als das Auto einer 78-Jährigen in sein Fahrzeug krachte. Der 60-Jährige wurde durch die Wucht des Aufpralls von seinem eigenen Auto erfasst. Mit schweren Verletzungen kam der Mann ins Krankenhaus. Die 78-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Sie habe vor dem Unfall das Gebläse in ihrem Auto verstellen wollen. Die Seniorin verlor dabei die Kontrolle über das Fahrzeug. Ihr Auto geriet in den Seitenstreifen. Beim Versuch gegenzulenken kam der Wagen von der Fahrbahn ab und stieß mit mit dem Auto des 60-Jährigen zusammen. Beide Wagen mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden. Den Unfallschaden schätzt die Polizei auf mindestens 13.000 Euro. Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz.