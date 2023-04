Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Kaum sind die Freibäder geschlossen, beginnen bei der Stadtverwaltung die Vorbereitungen für die kommende Saison. Vom 20. Mai bis 17. September sollen Warmfreibad und Waschmühle 2023 geöffnet sein. Ob das gelingt, ist auch von der Personalsituation abhängig.

„Wir hoffen, dass wir genug Personal akquirieren können“, sagte Martin Morawietz vom Referat Jugend und Sport am Donnerstag im Sportausschuss. Das sei gar nicht so einfach, wie man im Sommer auch in umliegenden Bädern gesehen habe,