Aufgrund der Knappheit an Kunststoffgranulat können zum Jahreswechsel nicht genügend Gelbe Säcke produziert und an die Entsorgungsunternehmen ausgeliefert werden, teilt die Kreisverwaltung mit. Dies führe zu erheblichen Lieferengpässen. Das zuständige „Duale System Interseroh GmbH“ habe dem Landkreis mitgeteilt, dass es zusammen mit dem neuen Entsorger „Containerdienst B&S GmbH“ versucht, genügend Gelbe Säcke zu beschaffen, um eine hinreichende Grundverteilung sicher zu stellen. Dennoch sei nicht auszuschließen, dass die Grundverteilung der Gelben Säcke im Landkreis Kaiserslautern erst im ersten Quartal des neuen Jahres erfolgen kann. Als Übergangslösung empfiehlt das Duale System Interseroh den Haushalten, die aktuell keine Gelben Säcke mehr haben, bis zur Grundverteilung handelsübliche durchsichtige Abfallsäcke zu benutzen. Die Firma Containerdienst B & S GmbH bietet ab 1. Januar eine kostenlose Hotline (0800 0010227) an, da die Kreisabfallwirtschaft nicht für Reklamationen und Beschwerden bei der Verteilung und Abholung der Gelben Säcke zuständig ist.