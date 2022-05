Drei Tage lang wird das Gelände vor dem Fritz-Walter-Stadion zum größten Biergarten der Stadt umfunktioniert. Die Besucher der ersten Lautrer Bierbörse haben ab Freitagmittag die Möglichkeit, mehr als 300 verschiedene Sorten aus der ganzen Welt auszuprobieren. Die wenigsten davon korrespondieren dabei mit dem deutschen Reinheitsgebot.

Auf dem Betzenberg ist das Bier seit Jahrzehnten zu Hause, unzählige Hektoliter geben den Spielen des 1. FC Kaiserslautern erst die richtige Stammwürze. Aus Frust nach Niederlagen, mehr noch aber aus Freude über die vielen Erfolge. Das könnte am Sonntag ganz ähnlich sein, wenn ab 14 Uhr das letzte Saisonspiel des FCK bei Viktoria Köln auf der Bühne der Bierbörse live übertragen wird. Der Veranstalter weist aber daraufhin, dass es sich nicht um eine klassische „Public Viewing“-Veranstaltung handelt, die Anzahl der Besucher sei begrenzt. Doch egal wie es ausgeht, der Veranstalter hat allen Fans der Roten Teufel bereits im Vorfeld die „herrlichen Engel-Biere aus Crailsheim“ ans Herz gelegt.

An rund 25 Ständen werden mehr als 300 Biere aus der ganzen Welt kredenzt. Vom Fass und aus der Flasche, hell und dunkel, fruchtig und herb. Echte Brautradition verspricht der polnische Stand mit über 30 Biersorten, die Belgier wollen beim Publikum mit süffigen Klosterbieren punkten. Im „Bierkaufhaus“ geht die Weltreise weiter, über 30 verschiedene Flaschenbiere gilt es zu entdecken, auch echte Exoten wie Schokobier aus den USA oder Pietra Maronenbier aus Korsika. Wie war das noch gleich mit Hopfen, Gerste und deutschem Reinheitsgebot?

Wissenswertes zum Thema Bier

Der Biersommelier Sascha Schieler wird die Besucher an seinem Stand mit allem Wissenswerten zum Thema Bier versorgen. Dort werden die trendigen Craft-Biere teilweise vom Fass ausgeschenkt. Auch zahlreiche Brauereien aus Bayern präsentieren sich in Kaiserslautern. So eine Braumeisterin, die den Gerstensaft nur in kleinen Mengen herstellt und vor Ort ausschenkt. Als „Highlight“ bezeichnen die Veranstalter den Stand mit schottischen Bieren der Belhaven-Brauerei und das große Segelschiff „Santa Maria“ mit dem Störtebeker-Ausschank.

Um eine gute Grundlage für die Bierverkostung zu schaffen, wird es zahlreiche Imbiss-Stationen geben. Die Reise durch die Biere der Welt beginnt mit dem Kauf eines Probierglases, mit dem die Besucher an allen Ständen gegen Bezahlung verschiedene, ausgewählte Fassbiere probieren können. Falls es mundet, stehen dann auch größere Gläser zur Verfügung.

Musikprogramm geplant

Die Bierschau wird begleitet von einem abwechslungsreichen Musikprogramm. Am Freitag startet die Lauterer Soulband „From da Soul“ um 19 Uhr, am Samstag lassen „Die anonyme Giddarischde“ aus der Vorderpfalz ab 18.30 Uhr ihr legendäres Pfalzlied hochleben. Nach der Liveübertragung des FCK-Spiels am Sonntagmittag übernehmen „The Reindeers“ aus Ettlingen mit schmissigem Rock'n'Roll die Bühne.

Info

Die Bierbörse ist geöffnet am Freitag von 15 bis 23 Uhr, Samstag von 13 bis 23 Uhr und Sonntag von 11 bis 22 Uhr. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos im Internet: www.bierbörse.com