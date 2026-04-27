Steigen nach den Benzinpreisen auch die Energiekosten? Die SWK erklären, welche Preise stabil sind, wann es Überraschungen geben könnte und wie der Kunde Einfluss nehmen kann.

Es dauerte nicht lange, bis sich die Sperrung der Straße von Hormus auch in Deutschland bemerkbar machte – beim Zahlen an der Tankstelle. Nun drohen sogar Engpässe beim Kerosin und Flugausfälle. Deshalb fürchten viele, dass ihnen bald eine höhere Rechnung für Gas – und letztlich auch Strom – ins Haus flattert.

Ganz so einfach sind die Zusammenhänge aber nicht, machen die Stadtwerke Kaiserslautern (SWK) klar. Was sich beim Benzinpreis zeigte – eine starke Preissteigerung für den Endkunden, bevor die Mineralölkonzerne überhaupt höhere Kosten hatten, da das Erdöl lange vor dem Krieg eingekauft worden war –, werde bei den Gaspreisen nicht eintreten, eher das Gegenteil. „Die Erdgaspreise bei den SWK sind stabil“, versichern Christian Welter (Bereichsleiter Vertrieb) und Daniel Strauß (Abteilungsleiter Handel und Energiebeschaffung) übereinstimmend. „Unsere Beschaffungsstrategie ist vorausschauend und langfristig geplant. Deshalb gibt es aktuell noch keine direkten Auswirkungen auf die Erdgastarifpreise unserer Kunden.“

Auch beim Strompreis wird es keine Sprünge wie beim Benzin oder vor allem Diesel geben. „Erdgas wird auch für die Produktion von Strom eingesetzt“, erläutert Welter. „Steigt der Preis für Erdgas, kann dies folglich Strompreise beeinflussen.“ Doch entscheidend sei auch bei Strom das Ausmaß und die Dauer der Krise. Momentan gelte: „Für unsere Bestandskunden bleiben die Preise derzeit stabil.“

Gasspeicherreserve darf nur in Notfallsituationen genutzt werden

Jedoch nicht nur wegen der langfristigen Beschaffung müssen die SWK-Kunden vorerst keine Preissteigerungen fürchten. Ein anderer wichtiger Faktor ist die bundesweite Gasspeicherreserve. Dadurch mache sich Deutschland „von akuten Krisenfällen und unvorhersehbaren Ereignissen“ unabhängiger, erläutert SWK-Sprecherin Dorothea Schröder. Die Gasspeicher seien derzeit mit 22 Prozent zwar etwas weniger gefüllt als sonst um diese Jahreszeit – zum Ende der Heizperiode –, aber sie werden über das Jahr kontinuierlich wieder aufgefüllt.

„Eine Speicherreserve darf jedoch ausschließlich zur Sicherung der Versorgung eingesetzt werden und nicht zur gezielten Dämpfung von Preisspitzen“, betont Schröder. Die Nutzung muss auf Notfallsituationen beschränkt sein.

Darüber hinaus habe die Sperrung der Straße von Hormus „wenig direkte Auswirkungen auf die physische Versorgung in Deutschland und Europa“: Nur ein geringer Anteil des in der EU verbrauchten Erdgases komme aus Katar, den Vereinigten Arabischen Emiraten oder dem Iran. Der größte Teil werde über Pipelines aus Norwegen, den Niederlanden und Belgien (zusammen über 80 Prozent) geliefert. Etwa zehn bis 15 Prozent stammen laut Schröder derzeit aus verflüssigtem Gas, das per Schiff angeliefert werde. Die Verringerung der Liefermengen aus dem arabischen Raum wirkt sich auf Europa deshalb nur indirekt durch die Gaspreise am globalen Markt aus.

Derzeit stabile Preise – doch langfristig von der Geopolitik abhängig

Deshalb können die SWK zwar derzeit ihren Kunden noch stabile Preise für Gas und Strom anbieten. Aber Welter gesteht auch ein: „Wie sich die Weltmarktpreise mittel- und langfristig entwickeln und auf die Energiepreise niederschlagen, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht zuverlässig prognostiziert werden.“ Seit Anfang März sind die Gaspreise spürbar gestiegen – auch wenn sie noch deutlich unter dem Niveau von 2022 bleiben. „Die geopolitische Situation ist so volatil, dass wir konkrete Aussagen, wann die Auswirkungen so groß sind, dass sich Preise ändern könnten, derzeit nicht zuverlässig treffen können“, meint Schröder.

Noch halten die SWK die Preise also stabil für Bestands- und Neukunden, sowohl in den Sondertarifen als auch der Grundversorgung – also dem automatisch geltenden Tarif durch den lokalen Energieanbieter, wenn kein anderer Vertrag abgeschlossen wurde. Nur für einen Kundenzweig haben die SWK die Preise zum 1. April 2026 erhöht, wie Schröder mitteilt: für die Ersatzversorgung mit Strom und Gas. Diese tritt ein, wenn der bisherige Anbieter zum Beispiel durch Insolvenz ausfällt oder ein Anbieterwechsel scheitert; die Ersatzversorgung ist auf drei Monate begrenzt.

Mit neuem Dynamik-Tarif selbst Einfluss auf die Stromkosten nehmen

Um von Erdgasimporten unabhängiger zu werden und die Energiewende voranzutreiben, „erzeugen die SWK selbst Ökostrom aus erneuerbaren Ressourcen“: mit den PV-Anlagen Nohfelden-Sötern, 50 Kilometer von Kaiserslautern entfernt, seit Mai 2024 mit einem eigenen Windrad, und „für einen weiteren Windpark mit vier Windrädern in St. Julian liegen bereits erste vielversprechende Gutachten vor“, führt Schröder aus. Diese Energie kann mit dem Tarif „Ökostrom Regio“ bezogen werden. Zudem baue die SWK das Fernwärmenetz aus und prüfe derzeit dafür die Nutzung von Geothermie. Dieser Ökostrom-Tarif sei zwar ein „Nischenprodukt“, das aber „gut angenommen und nachgefragt“ werde.

Der einzelne Kunde könne aber auch ganz direkt Einfluss auf seine Energiekosten nehmen. Mit dem Tarif „Ökostrom Dynamik“ kann er dann Strom abnehmen, wenn dieser gerade günstig ist, also zum Beispiel durch Sonne und Wind ein großes Angebot herrscht oder die Nachfrage gering ist, wie vormittags oder nachts. Dieses Angebot ist jedoch neu und „die Kunden reagieren zurückhaltend“, so die Sprecherin.

Am besten die Energiekosten bestimmen kann man natürlich durch Photovoltaik, Batteriespeicher, Wärmepumpe, zeitgemäßes Energieeffizienz-Management und dem Umstieg auf E-Mobilität, lässt Schröder nicht unerwähnt.