Was am Mittwoch in Stadt und Landkreis Kaiserslautern wichtig war.

Energie wird teuer werden, die Kosten für Strom und Gas werden steigen. Das sagen die beiden Vorstände des Energieversorgers SWK, Markus Vollmer und Rainer Nauerz beim Besuch in der RHEINPFALZ-Redaktion. Und sie verraten, dass die Stadtwerke händeringend Fachkräfte suchen.

Ab Montag werden in Kaiserslautern zwei Mitarbeiter der Stadtbildpflege als City-Wächter im Einsatz sein. Bei dem Versuchsprojekt geht’s um mehr Sauberkeit in der Innenstadt. Um dafür zu sorgen, können die beiden City-Wächter Verwarnungen aussprechen und Bußgelder verhängen. Nach einem Jahr soll ein Fazit gezogen werden.

Der Wettergott drückte bei der letzten Sommertour 2022 gleich zweimal ein Auge zu. Zunächst einmal blieb es bei der Handvoll Regentropfen kurz vor der Tour, dann sorgte der bewölkte Himmel dafür, dass die Temperaturen keine unerträglichen Höhen erreichten.

Eine 28 Jahre alte Frau hat einen Unbekannten wegen Vergewaltigung angezeigt. Bei ihrer Vernehmung gab die Frau der Polizei gegenüber an, dass sie sich in der Nacht zu Montag mit einem ihr nicht bekannten Mann im Volkspark aufgehalten habe.

Nach dem Einschlagen eines Projektils in einem Kinderzimmer in einem Ort in der Verbandsgemeinde Weilerbach gibt es noch keine Erkenntnisse, wer den Schuss abgefeuert hat. Wie Polizei und Kreisjagdmeister Hubertus Gramowski den Vorfall beurteilen.

Der Wolf ist schon länger zurück in Deutschland. Dass er den Pfälzerwald und auch den Landkreis Kaiserslautern betreten wird, war nur eine Frage der Zeit. In Martinshöhe ist ihm bereits eine Ziege zum Opfer gefallen. Nun stellt sich die Frage, ob der Wolf bleibt und was zu tun ist.