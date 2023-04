Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Die Erzeugung von umweltfreundlicher Energie“ hat sich die Energiegenossenschaft Lauterstrom nicht nur auf die Fahnen geschrieben, sie hat diesen Vorsatz sogar in ihrer Satzung verankert. Die in Kaiserslautern ansässige Genossenschaft zählt 57 Mitglieder, betreibt ein Dutzend Photovoltaik-Anlagen in und um Kaiserslautern und erzeugt so rund 400.000 Kilowattstunden Strom im Jahr. Tendenz: steigend.

Die Genossenschaft gibt es seit 2013, sie ging aus dem Umfeld der evangelischen Erwachsenenbildung hervor, wie Kurt Herzer, neben Christof Oster und Heinz Roth einer der drei Vorstände, im Gespräch