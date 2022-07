Ermitteln, wo im Haus der dickste Energiefresser sitzt – und dann die Prozesse optimieren. Für die Energieagentur Rheinland-Pfalz ist das ein Gebot der Stunde.

Die Preissteigerungen an allen Energiemärkten machen vielen Verbrauchern derzeit einfach nur Angst. An der Preisschraube selbst kann der Einzelne, können die Kommunen aber schlecht drehen. Hier heißt es schlicht: Energie sparen. Nur wie? Vermehrt suchen Bürger darauf Antwort auch von der Energieagentur Rheinland-Pfalz zu erhalten.

„Wir verweisen dann auf die Verbraucherzentrale“, klärt Dagmar Schneider, Sprecherin der Energieagentur Rheinland-Pfalz mit Sitz in Kaiserslautern, auf. Vorrangig sei die Verbraucherzentrale für die Bürger zuständig, die Energieagentur kümmere sich um Kommunen sowie um Unternehmen. Die Aufteilung der Zuständigkeiten sei abgesprochen. Die Energieagentur weise aber niemand ab, spüre sie doch gerade eine vermehrte Anfrage auch von Bürgern. Wo immer sie helfen und Antworten geben könne, dann erfolge das auch.

Bei den Kommunen gehe es aktuell mehr denn je darum, mit einem Energiemanagement die Prozesse in allen Bereichen zu optimieren. „Häufig hapert es daran, dass die Verbräuche nicht erfasst werden“, legt Schneider ein Problem in den Kommunen offen. Das sei etwas, was natürlich auch für jeden privaten Haushalt gelte. Wer gar nicht sagen könne, wo genau seine Verbräuche im hohen oder sehr hohen Bereich liegen, der könne kaum gezielt Energie einsparen.

Klimaschutzbeauftragte helfen

„Energie kostet eine Menge Geld“, betont die Sprecherin der Energieagentur. Deshalb helfe die Energie, die gar nicht erst verbraucht werde, jeder Kommune und jedem Bürger. Dies sei auch ein Beitrag zum Klimaschutz. Viele Kommunen hätten längst Energie- oder Klimaschutzbeauftragte und seien damit auf einem guten Weg. Allerdings gebe es noch zahlreiche kleine Kommunen mit ehrenamtlichen Ortsvorstehern, die das so alleine gar nicht leisten könnten.

Ganz aktuell bietet die Energieagentur zwei Online-Veranstaltungen an. Um „Wege aus dem Gasmangel“ geht es am 27. Juli und am 2. August. Hier soll im Dialog mit den Kommunen aufgezeigt werden, wie der Erdgas-Verbrauch verringert werden kann. Die Experten stützen sich dabei auf die Erkenntnisse aus einem länderübergreifenden Netzwerk. Das zeige, wer genau wisse, wo und wie viel Energie verbraucht werde, könne durch Optimierung allein schon 20 Prozent einsparen. Auch geschulte Mitarbeiter zeigten ein geändertes Energieverhalten, Strom werde so gespart. Schnell und effektiv lasse sich zudem Energie einsparen, wenn die Raumtemperatur ungenutzter Räume heruntergefahren werde. Mehr Infos zur Energieagentur und den Veranstaltungen unter www.energieagentur.rlp.de.