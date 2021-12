Für die Stadtwerke Kaiserslautern sind die US-Amerikaner in mehrfacher Hinsicht wichtige Kunden. Neben den Privatkunden sind die US-Liegenschaften Auftraggeber.

Rund 4000 Militärangehörige, die im Versorgungsgebiet leben, beziehen ihre Energie (Strom und Erdgas) als Privatkunden von den Stadtwerken. Dazu werde ein umfassender Service angeboten, zu dem unter anderem Formulare in englischer Sprache und entsprechend geschultes Service-Personal gehören, wie die Stadtwerke mitteilen.

Zum anderen sei das US-Militär ein wichtiger Vertragspartner. So betrieben die SWK seit Jahren die Wasser- und Fernwärmenetz für die Liegenschaften der US-Streitkräfte im Osten und Westen der Stadt. Die SWK unterhalte auf den Liegenschaften der US Army sowie der US Air Force ein Wassernetz von rund 100 Kilometer Länge, das sich bis zum neuen US-Hospital Weilerbach erstrecke. Durch den Anschluss der US-Liegenschaften im Osten und Westen von Kaiserslautern habe die SWK bereits Mitte der 1990er Jahre die Verantwortung für die dortigen Fernwärmenetze übernommen und diese kontinuierlich saniert und ausgebaut.

Der Betrieb der Netze beinhalte Unterhaltsleistungen, Wartungen und Instandhaltungen sowie den Neubau von Leitungen und Anlagen. „Darüber hinaus unterstützen die SWK diesen wichtigen Vertragspartner in allen Belangen zum Thema Energieversorgung“, so die Stadtwerke.

Auch über die Grenzen von Kaiserslautern hinaus werden Liegenschaften der US-Streitkräfte mit Strom und Erdgas von den Stadtwerken beliefert. „Viele unserer Arbeitsplätze stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit unseren Geschäftsbeziehungen zu dem US-Militär, und wir arbeiten stetig daran, unsere sehr gute Beziehung zu stärken und zu erweitern“, resümiert Stadtwerke-Vorstand Markus Vollmer.