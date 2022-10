Was heute in und um Kaiserslautern wichtig war.

Kerzenschein statt Deckenleuchte, Rollkragenpullover statt Wohlfühlwärme – jeder Bürger ist angehalten, Energie einzusparen. Aber wie sieht es mit der Stadt aus? Welche Einsparmöglichkeiten und -pläne hat sie? Die RHEINPFALZ hat nachgefragt.

Hoch her ging es am Montag beim traditionellen Oktoberfest des TuS Erfenbach. Über die Grenzen des Lauterer Stadtteils hinaus fanden sich die Besucher bereits am Vormittag auf dem Vereinsgelände ein. Dort herrschte im und ums Bierzelt Festtagsstimmung. Die Wiesn lassen grüßen.

In Kaiserslautern sind seit einigen Tagen E-Roller von einem neuen Anbieter im Angebot: Zeus Scooters heißt die Firma, die aus Irland stammt, 150 Roller in der Stadt vorhält und nach eigenen Angaben einen nachhaltigen Ansatz mit ihren Rollern verfolgt.

Wegen der aktuellen Infektionslage gilt an den beiden Standorten des Nardini-Klinikums in Landstuhl und Zweibrücken ab Mittwoch, 5. Oktober, bis vorerst Freitag ein Besuchsverbot. Wie die Klinik dies begründet.

Gleich vier Kandidaten wollen in Otterbach Ortsbürgermeister werden und damit die Nachfolge von Stefan Kölbel antreten.