Was in Kaiserslautern heute wichtig ist.

Eine „Katastrophe“, „Zumutung“, „völlig sinnfrei“: So wird die neue Testverordnung des Bundes von Teststellenbetreibern beschrieben. Sie haben von einem Tag auf den anderen einen enormen Verwaltungsaufwand zu leisten. Und die Bürger sind verunsichert, wer wann wie viel zu zahlen hat.

Eine Forschungsgruppe der Technischen Universität (TU) Kaiserslautern nutzt Sonnenenergie aus aufgeheiztem Beton. Aktuell geht es um den Übergang der Forschung in die Praxis – es werden Bauherren gesucht.

Seit 2012 besteht in einem Waldgebiet im Osten von Kaiserslautern die Möglichkeit der Urnenbeisetzung. Die wichtigsten Fragen rund um den Ruheforst beantwortet Christian Hemmer, der Leiter der Friedhofsverwaltung.

„Nein, mein Gemüse ess’ ich nicht!“ Diesen Satz, frei nach dem „Suppenkaspar“, hören wohl viele Eltern häufiger. Auch die Ökotrophologin Sarah Zorn kennt ihn. Sie ist seit fünf Jahren mit dem Kochbus in Rheinland-Pfalz in Kindergärten im Kreis Kaiserslautern unterwegs und weiß, was Abhilfe schafft.

Ein schrecklicher Mord, eine neugierige Journalistin und ein geheimnisvoller Ort: Daraus ist die Geschichte eines Musicals gestrickt, das in der Alsenborner Alsenzhalle aufgeführt wird. Komponist Manuel Buch erzählt, wie die Proben für „Lycantropia“ mit den über 60 Mitwirkenden ablaufen.