An diesem Wochenende ist der Endspurt für alle, die am Stadtradeln teilnehmen. Das Wetter könnte nicht besser sein und lädt geradezu zu einer spontanen Tour an ein. Wer also mit dem Velo unterwegs ist und allein oder in der Gruppe Kilometer auf dem Radsattel gesammelt hat, kann dies noch online beim Stadtradlen-Wettbewerb eintragen. Die dreiwöchige Aktion endet am Montag, 20. Juni. Wer sich bis dahin registriert hat, kann seine Kilometerleistungen aus der Zeit vom 31. Mai bis 20. Juni noch bis zum 27. Juni eingeben.