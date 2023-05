Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das neue Bildungszentrum, das in der früheren Blumenhalle auf der Gartenschau entsteht, geht seiner Fertigstellung entgegen. Das hat Gartenschau-Geschäftsführer David Lyle am Wochenende mitgeteilt.„Der Endspurt hat es in sich, und der Druck ist hoch. Im November findet die erste große Tagung, unter Einhaltung der Corona-Auflagen, statt“, erklärte Lyle gegenüber der RHEINPFALZ.

Am Samstag wurde das Gerüst abgebaut und mit dem Einbringen des Estrichs im Obergeschoss begonnen. Ab dieser Woche geht’s mit der Verlegen der Fliesen, den Malerarbeiten,