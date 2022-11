Obwohl erst ein Drittel der Saison absolviert ist, hat das Spiel der Damen-Regionalliga am Samstag (20 Uhr/Barbarossahalle) zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Eintracht Frankfurt für beide Teams bereits Endspielcharakter.

Beide Mannschaften stehen punkt- und sieglos am Tabellenende. Die Westpfälzerinnen weisen allerdings die deutlich schlechtere Korbdifferenz aus, weshalb sie derzeit den letzten Platz einnehmen. Der Rückstand auf den Drittletzten TSV Grünberg II beträgt bereits vier Punkte. Für den Verlierer der Partie wird die Luft im Tabellenkeller daher allmählich dünn.

Der FCK stellt den schwächsten Angriff und die schwächste Verteidigung im Südwesten. Gerade auf die Verteidigung wird es im Kellerduell am Samstag jedoch ankommen. Für Entlastung im Kampf um den Rebound soll Hanna Zabielina sorgen, die vor einer Woche ihr Debüt gab. Dass die ehemalige Erstligaspielerin nach langer Zeit ohne Spielpraxis nicht das Zeug zur Soforthelferin hat, wurde beim 37:89 gegen Spitzenreiter HTG Bad Homburg II offenkundig. Die Ukrainerin konnte dem Spiel der Rot-Weißen noch nicht wie erhofft ihren Stempel aufdrücken. Spätestens zu Beginn der Rückrunde soll die 1,83 Meter große Centerin unter dem Korb für Ordnung sorgen. Bis dahin gilt es, die nötige Kondition aufzubauen, die es braucht, um in der Regionalliga mithalten zu können.

Das gilt auch für den Rest der Mannschaft. „Wir sind fleißig am Trainieren und sind heiß auf das Spiel. Ich hoffe, dass wir endlich mal den Durchbruch schaffen“, sagt Trainerin Frauke Woll mit Blick auf das wichtige Duell gegen Frankfurt. Die Trainerin kann personell aus dem Vollen schöpfen, alle Spielerinnen sind an Bord. „Wir haben alles dafür getan, um mit einem guten Gefühl in das Spiel gehen zu können und es dann hoffentlich auch zu gewinnen“, betont die Trainerin.