Zwei Jahre lang ruhte der Spielbetrieb in der Deutschen Tischfußball Liga (DTFL) coronabedingt. Keine einfache Zeit für den 1. Kicker Club Kaiserslautern, dessen Herrenteam seit Jahren in der Ersten Tischfußballbundesliga vertreten ist und dessen Damen in der letzten Saison 2019 ebenfalls in die Erste Liga aufgestiegen sind. Doch am Wochenende startete der Spielbetrieb wieder in Magdeburg.

Die Spiele der Ersten Bundesliga werden wie in den vergangenen Jahren an zwei Wochenenden ausgetragen. Bei den Herren gibt es zwei Gruppen mit zwölf Teams, so dass in der Vorrunde elf Spiele anstehen. Die ersten vier der beiden Gruppen qualifizieren sich für die Play-offs. Nach sieben Vorrundenspielen steht der 1. KCK auf Platz vier und damit im Soll.

Der Samstag lief noch etwas durchwachsen: Das erste Spiel gegen Tablesoccer Dortmund endete 7:7. Gegen Silpion Hamburg gab es eine deutliche 4:10-Niederlage und gegen Schovelkoten Münster ein knappes 6:8. Da Rot-Weiß Darmstadt corona-dezimiert nicht antreten konnte, wurde dieses Spiel mit 14:0 für den 1. KCK gewertet.

Der Sonntag konnte dann durch einige personelle und taktische Anpassungen deutlich besser gestaltet werden. Der 1. KCK verbuchte drei Siege: Maschinerie Hamburg wurde mit 10:4 geschlagen, Hannoverkicker mit 8:6 und Foosvolk Dortmund mit 9:5. So war die Ausgangsbasis gut, um am zweiten Bundesliga-Wochenende im August das gesteckte Ziel – Teilnahme an den Play-offs – erneut zu erreichen. In Trier stehen dann noch mal vier Vorrundenspiele an, die über die Teilnahme an den Play-offs entscheiden werden.

Gelungene Premiere der Damen

Die Damen spielen als Aufsteiger ihre erste Saison in der Ersten Liga und waren mit der Zielsetzung Nichtabstieg an den Start gegangen. Hier gibt es zwei Gruppen mit acht Teams, die ersten vier jeder Gruppe qualifizieren sich für eine Zwischenrunde, in der dann die vier Halbfinalisten ermittelt werden. Platz fünf bis acht der beiden Gruppen spielen die Abstiegsplätze aus.

Nach einem Auftaktunentschieden gegen Piranhas Hamburg fuhr der 1. KCK drei Siege gegen Partisan Hannover, OTC Ottweiler und Foosvolk Dortmund ein. Dem Meisterschaftsfavoriten Löwen Hamburg hatten die Lauterer Kickerspielerinnen zwar nichts entgegenzusetzen und auch dem letztjährigen Champions-League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt unterlagen sie. Allerdings hatten sie mit diesen Ergebnissen die Grundlage für ein entscheidendes letztes Vorrundenspiel geschaffen. Es war ein Sieg gegen die bis dahin um einen Punkt in der Tabelle vorne liegenden Damen von YARD Berlin erforderlich, und mit einer starken Performance wurde der 8:6-Sieg tatsächlich klargemacht. Der 1. KCK eroberte Platz vier und erreichte das Saisonziel Nichtabstieg schon am ersten Wochenende.

Termin

Am Samstag, 26. März, veranstaltet der 1. KCK einen Tag der offenen Tür im Jugendhaus Kaiserslautern in der Augustastraße 11. Ab 15 Uhr kann an sieben Kickertischen gespielt werden, auch gegen Bundesligateilnehmer. An einem Kickertisch mit Lichtschrankentechnik kann die Schussgeschwindigkeit ermittelt werden.