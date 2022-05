Mehr als zweieinhalb Jahre haben ungezählte Menschen in Lautern auf Kerwevergnügen verzichten müssen. Jetzt hupt und quietscht und pfeift es wieder auf dem Messeplatz. Am Freitag beginnt das elftägige Stelldichein, das nach bewährtem Muster Kurzweil für die gesamte Familie verheißt. Zwei Eckpfeiler aber werden fehlen. Welche, verraten wir in unserem „Fragen und Antworten-Artikel“.

„Geje den Verein geh ich nimmie nuff – unn wann’s um die deitsch Määschderschaft geht!“ Das hat Redakteur Rainer Knoll am 8. Februar 2013 kurz vor Mitternacht zu seiner Frau gesagt. Hinter ihm lag der schlimmste von mehreren hundert Betze-Besuchen, bei der Zweitliga-Partie gegen Dynamo Dresden. Kollege Knoll erinnert sich zurück.

Wegen „nicht angepasster Geschwindigkeit“ ist in der Burgstraße am Samstag ein 23-Jähriger mit seinem Auto von der Straße abgekommen. Nach Angaben der Polizei verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Auto, so dass sich der Wagen drehte und selbstständig in einem Bushaltestellenhäuschen „parkte“.

Das erste Viehfutter des laufenden Jahres ist eingebracht und hat für eine positive Überraschung gesorgt. Das Getreide steht gut draußen und auch der Mais gibt keinen Grund zur Klage. Noch nicht, Regen wird aber schon ersehnt.

Noch mal Grünschnitt – diesmal allerdings in Abfall-Form und in Flammen: Die Grünabfallsammelstelle des Niederkirchener Ortsteils Wörsbach hat am späten Dienstagnachmittag gebrannt. Etwa 40 Kubikmeter an Holz, Grünschnitt und anderen Abfällen standen in Flammen, wie die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg mitteilte.

Noch eine gute Nachricht an einem so warmen Tag: Die Sommersaison im Freizeitbad Azur in Ramstein-Miesenbach beginnt am Samstag, 21. Mai.