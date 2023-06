Ausgelassene Stimmung und angenehme Temperaturen begleiteten die Eröffnung des Altstadtfests am Freitagabend. In den kommenden beiden Tagen verwandelt sich die Steinstraße zwischen Martinsplatz und Mainzer Tor von morgens bis abends zur Ausgeh- und Feiermeile. Livemusik und Vorführungen gibt es auf den Bühnen am Martinsplatz, im Pfarrgarten der Martinskirche, am Unionsplatz, auf der Kunstgriffbühne in der Salzstraße, am Platz der Kinderrechte, dem Wadgasserhof sowie am Mainzer Tor. In der Salzstraße und „Am Rittersberg“ bieten Händler ihre Waren an, in der Klosterstraße gibt es einen Mittelaltermarkt. Das Programm beginnt am Samstag um 11 Uhr, am Sonntag um 10.30 Uhr. Die Kaiserslauterer Gastronomen und Vereine sorgen für Essen und Getränke.